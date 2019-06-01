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Над «Торпедо-БелАЗ» сгущаются тучи, но никто ничего не говорит

Вадиму Скрипченко в Жодино приходится работать с постоянным стрессом. Не успела команда стартовать в чемпионате, как журналист Николай Ходасевич признался, что в клубе уже запущены определенные процессы, направленные на смену тренера во время летней паузы на матчи сборной.

Над «Торпедо-БелАЗ» сгущаются тучи, но никто ничего не говорит
 Скрипченко может уйти.

Тогда Скрипченко отметил, что не предает этому значения, а спортивный директор клуба Спартак Мелкумян назвал слова журналиста бредом. А также признался, что все в руках тренера.

Ближе к концу мая высказался на эту тему и куратор «Торпедо-БелАЗ» на заводе БелАЗ Александр Батюк. Руководитель заявил, что на данном этапе у боссов нет вопросов к работе тренера.

Хотя стабильности в результатах у жодинцев не было. Команда очень натужно набирала очки, чередуя победы с ничьими и поражениями. В итоге перед десятым туром «Торпедо-БелАЗ» шло на ненавистном пятом месте, отставая от брестского «Динамо» на шесть очков.

И, как стало известно Tribuna.com, пятничная игра против «Ислочи» все-таки была для Скрипченко суперважной – от тренера требовали только победы. В случае недобора очков он мог лишиться работы. Подтвердили это и присутствовавшие на стадионе «Минска» футболисты других команд.

Да и само поведение тренера во время матча намекало на то, что игра имеет для него какое-то особое значение. Вадим Викторович и без того сверхэмоционально ведет себя в технической зоне, но на стадионе «Минска» делал это еще эмоциональнее.

Впервые со своего места он рванул на 40-й секунде! Даже коллеги, которые видели много матчей «Торпедо-БелАЗ» в сезоне, отметили, что это очень рано. Обычно тренер пару минут присматривается к действиям подопечных, а тут сходу подбежал к бровке и стал подгонять форварда Валерия Горбачика:

– Вперед, Валера!

И такие рывки Скрипченко совершал очень и очень часто. Подбежит к бровке, «проведет» атаку команды и обратно на скамейку. Он комментировал каждое действие футболистов, критиковал их за медленное принятие решений и даже работал на опережение. В одном эпизоде крикнул опорнику «Подбирай!», когда защитник «Ислочи» только встретился с мячом и еще не думал его выносить.

Порой казалось, что игроки «черно-белых» не знают, как действовать без подсказки. Показательный момент случился в середине первого тайма. Фланговый игрок принял мяч, а Скрипченко уже требует пас в штрафную, футболист «слушается», пасует, не глядя, и создает опасный момент.

С каждой минутой выходы наставника к команде становились все взрывнее: он прыгал на месте, выделывал разные движения руками и двигался вдоль кромки поля вместе с бежавшим футболистом.

И тут случился гол «Ислочи». Хозяева, с восьмой минуты игравшие вдесятером (за фол последней надежды красную получил Алексея Янушкевич), на 80-й подловили гостей на контратаке и забили. Стоит отметить, что по ходу всей встречи «волки» были поострее соперников у чужой штрафной и помимо гола, могли забивать еще.

Сразу после пропущенного мяча Скрипченко словно подменили. Тренер опустил голову и присел на лавку. До конца матча он встал с нее всего пару раз – кричал что-то по инерции и садился обратно. Специалист даже никак не отреагировал на опасный момент в концовке. 

– Знаете, когда идет 80-я минута игры, футболисты уже немного устают и эти эмоции будут менее эффективными, чем в начале игры или второго тайма. Здесь просто-напросто надо понимать, что, если у команды есть мужской характер, в такой ситуации нужно включать полные обороты, чтобы спасти игру. К сожалению, этого не произошло, – пояснял потерю эмоций тренер.

А сразу после финального свистка не дожидаясь ни рукопожатия с тренером соперника, ни флэш-интервью, Скрипченко рванул в подтрибунку. Даже своих игроков не поблагодарил.

– Матч как матч, – резюмирует встречу Спартак Мелкумян. – Возможно, удаление сыграло злую шутку. Может, ребята слишком рано поверили в успех.

– По нашей информации, игра была определяющей для Вадима Скрипченко. Проигрывать ему нельзя было совершенно, и теперь он может клуб покинуть.

– У меня такой информации нет. Первый раз слышу.

– У тренера есть кредит доверия?

– Раз человек работает, значит, есть.

После латвиец пообщался с агентом Валерием Русецким, а затем покинул стадион. Вскоре за ним последовал и директор «Торпедо-БелАЗ» Михаил Хлус.

– Михаил Евгеньевич…

– Нет.

– А кто-нибудь из руководства клуба, кроме Спартака, может что-либо прокомментировать?

– Вот у Спартака и спрашивайте.

Не говорили ничего и футболисты «жодинцев». Причем даже те, кто готов общаться с прессой после любых результатов. Один из них, проходя мимо, обронил:

– Лучше не сегодня.

Что касается самого Скрипченко, то тренер покидал стадион в компании мобильного телефона. Коуч вышел из раздевалки и почти не отрывал взгляд от экрана. Несколько минут назад на послематчевой пресс-конференции на вопрос о том, был ли перед этим матчем разговор с руководством о будущем, он ответил так:

– Я такие ситуации не комментирую. Это не имеет под собой никакой почвы.

Сейчас в чемпионате наступает пауза на матчи «националки». Та самая, о которой говорил Ходасевич.

Фото: torpedo-belaz.by



Андрей Масловский 
11:30 01/06/2019
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