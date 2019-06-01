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Олег Дулуб: Милевский вокруг себя организует команду. В других командах такого игрока нет

Белорусский наставник "Атырау" Олег Дулуб порассуждал об успехах брестского "Динамо".

- В чемпионате Беларуси лидирует брестское "Динамо", "Шахтер" выиграл кубок. Смотрели матчи?

- На мой взгляд, все заслуженно. "Шахтер" хорошо смотрится по весне, по уровню подготовки это одна из лучших команд. Брест по подбору исполнителей — это команда номер один. Их лидерство закономерно.

- Учитывая, что Бресту не предстоит играть в еврокубках, можно их назвать фаворитом чемпионской гонки?

- Думаю, да. И в период трансферного окна он может усилиться, учитывая слухи о возможном переходе Фамейе в "Астану". Взамен они могут подписать нападающего, который будет превосходить Фамейе. И у них есть фактор Милевского. Это игрок, который вокруг себя организует команду. В других командах такого игрока нет. Готов ли Милевский весь сезон терпеть, чтобы стать чемпионом — это вопрос к Артему.

- Порой говорят, что Милевский оказывает деструктивное влияние на команду, мол, есть неспортивные моменты…

- Не знаю, я не в Бресте :). Сложно об этом судить, — цитирует Дулуба "КП".


09:12 01/06/2019
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