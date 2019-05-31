Стало известно, что за мировые звезды выступят на открытии II Европейских игр
В рамках церемонии открытия II Европейских игр на минском стадионе «Динамо» выступят звезды мировой оперной сцены Димаш Кудайберген и Анна Нетребко, сообщает официальный сайт соревнований minsk2019.by
На открытии I Европейских игр в Баку выступала Леди Гага, спев или нет лучшую песню ХХ века Imagine, фото minval.az
«Одни из самых популярных и востребованных оперных звезд приедут в Минск специально для того, чтобы разделить с гостями церемонии открытия II Европейских игр этот незабываемый вечер. За роялем зрители увидят знаменитого композитора, пианиста и певца Игоря Крутого, который будет аккомпанировать хедлайнерам шоу», — говорится в сообщении.
Анна Нетребко - оперная певица с мировым именем. Правда, она не раз высказывалась в поддержку «ДНР» и даже пожертвовала 15 тысяч евро донецкой опере, а также фотографировалась с флагом ДНР.
Фото из твиттера Олега Царева
21:39 31/05/2019