На открытии I Европейских игр в Баку выступала Леди Гага, спев или нет лучшую песню ХХ века Imagine, фото minval.az





«Одни из самых популярных и востребованных оперных звезд приедут в Минск специально для того, чтобы разделить с гостями церемонии открытия II Европейских игр этот незабываемый вечер. За роялем зрители увидят знаменитого композитора, пианиста и певца Игоря Крутого, который будет аккомпанировать хедлайнерам шоу», — говорится в сообщении.





Анна Нетребко - оперная певица с мировым именем. Правда, она не раз высказывалась в поддержку «ДНР» и даже пожертвовала 15 тысяч евро донецкой опере, а также фотографировалась с флагом ДНР.





Фото из твиттера Олега Царева



