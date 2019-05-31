Успели в мае. Минское «Динамо» расстается с главным тренером

Роман Пилипчук. Фото: ФК «Динамо-Минск»





Такое решение принято «в связи с предлагаемым пересмотром контрактных обязательств ввиду временно нестабильной финансовой ситуации в клубе».





Контракт расторгнут по соглашению сторон.





Несмотря на то, что бизнесмен Юрий Чиж по решению суда уже не является хозяином минского «Динамо», традиция увольнять тренеров в мае живет.





Роман Пилипчук возглавлял тренерский штаб минского «Динамо» с 1 февраля 2019 года.





Также команду покинут его ассистенты Денис Попов, Владимир Власенко и Иван Пилипчук.





Руководить командой на следующем матче в Витебске будет Радислав Орловский.





Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в случае отставки Пилипчука в минское «Динамо» может вернуться Сергей Гуренко, который руководил командой до украинского специалиста.





Казахстанские журналисты также предположили, что минское «Динамо» может принять белорус Олег Дулуб, недавно возглавивший «Атырау».





Ранее минское «Динамо» покинули также генеральный директор Сергей Перников и спортивный директор Виталий Булыга.





Пост генерального директора занял главный тренер мини-футбольной «Столицы» и сборной Беларуси по мини-футболу Андрей Толмач.





Сейчас минское «Динамо» с 16 очками после 9 матчей занимает 6-е место в турнирной таблице.



