"Гейские игры". Беларусы запустили флешмоб к Евроиграм
На площади Независимости девушка сфотографировалась на фоне габаритной надписи «Европейские игры», заслонив при этом часть буквы «п», и запустила флешмоб.
Сейчас беларусы массово делают снимки на фоне масштабных букв, повторяя оригинальную идею девушки.
Пользователи Twitter’а пишут, что на площади настоящий ажиотаж: люди ждут своей очереди, чтобы сфотографироваться, за считанные минуты одна компания сменяет другую.
В сети некоторые придумывают новые интерпретации надписи, другие – засекают время до прибытия автозака, третьи – предлагают вывести хештег #гейскиеигры в топ.
Вот так оригинально беларусы встречают предстоящие Евроигры.
Источник: kyky.org
17:24 31/05/2019