Йоахим Лев госпитализирован, в Борисов не приедет

Наставника национальной команды поместили в стационар в университетской больнице во Фрайбурге. По словам источника, из-за проблем со здоровьем Лев пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. 8 июня его команда сыграет на выезде с Беларусью на “Борисов-Арене”, а 11 июня примет в Майнце Эстонию.





Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. За 13 лет под его руководством национальная команда однажды становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы, а также завоёвывала бронзу и золото чемпионата мира, отмечает “Чемпионат”.



