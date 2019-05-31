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Йоахим Лев госпитализирован, в Борисов не приедет

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев попал в больницу из-за проблем со здоровьем. Специалист был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок.

Наставника национальной команды поместили в стационар в университетской больнице во Фрайбурге. По словам источника, из-за проблем со здоровьем Лев пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы-2020. 8 июня его команда сыграет на выезде с Беларусью на “Борисов-Арене”, а 11 июня примет в Майнце Эстонию.

Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. За 13 лет под его руководством национальная команда однажды становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы, а также завоёвывала бронзу и золото чемпионата мира, отмечает “Чемпионат”.

Спортивная панорама
16:08 31/05/2019
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