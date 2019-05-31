Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Белоруска победила в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги

Алена Дубицкая оказалась сильнейшей в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.


Лучшая попытка Алены завершилась результатом 18 метр 49 сантиметров. 

Второе место заняла Фанни Роос из Швеции - 18 м 36 см, третье - канадка Британи Крю - 18 м 28 см.

Соревнования в толкании ядра у женщин в столице Швеции проходили 30 мая. Очередной этап престижных коммерческих стартов пройдет в Риме 6 июня.


В рамках соревнований Бриллиантовой лиги также отличились Ирина Жук, которая в прыжках с шестом показала результат 4 метра 35 сантиметров  и заняла третье место.

Источник: sputnik.by
10:24 31/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Почему скандального тяжелоатлета Арямнова не было на встрече с Лукашенко?
Лукашенко наградил тяжелоатлетов: Не мой вид спорта, но молодцы
Тяжелая атлетика. Виктор Шершуков: У Арямнова есть хорошие шансы поехать на Игры


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё