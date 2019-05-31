Белоруска победила в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги
Алена Дубицкая оказалась сильнейшей в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.
Лучшая попытка Алены завершилась результатом 18 метр 49 сантиметров.
Второе место заняла Фанни Роос из Швеции - 18 м 36 см, третье - канадка Британи Крю - 18 м 28 см.
Соревнования в толкании ядра у женщин в столице Швеции проходили 30 мая. Очередной этап престижных коммерческих стартов пройдет в Риме 6 июня.
В рамках соревнований Бриллиантовой лиги также отличились Ирина Жук, которая в прыжках с шестом показала результат 4 метра 35 сантиметров и заняла третье место.
Источник: sputnik.by
10:24 31/05/2019