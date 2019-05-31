Белоруска победила в толкании ядра на этапе Бриллиантовой лиги





Лучшая попытка Алены завершилась результатом 18 метр 49 сантиметров.





Второе место заняла Фанни Роос из Швеции - 18 м 36 см, третье - канадка Британи Крю - 18 м 28 см.





Соревнования в толкании ядра у женщин в столице Швеции проходили 30 мая. Очередной этап престижных коммерческих стартов пройдет в Риме 6 июня.









В рамках соревнований Бриллиантовой лиги также отличились Ирина Жук, которая в прыжках с шестом показала результат 4 метра 35 сантиметров и заняла третье место.