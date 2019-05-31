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Алексей Важник: «Похоже, прежние «Крумкачы» еще раз канули в Лету»

Специалист по работе с болельщиками НФК Алексей Важник в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол»Сергеем Азаркевичем рассказал о разногласиях в клубе. Напомним, ранее НФК покинул главный тренер Алексей Кучук.

«Могу подтвердить: болельщики разделились на две части. Первая хотела, чтобы у Кучука был кредит доверия. Она считает, что, учитывая его прежние заслуги, решение об увольнении, мягко говоря, преждевременное. Кроме того, многим не понравилось, в какой форме клуб простился с тренером. «Равнодушный футбол»? Именно вот это не понравилось больше всего. Даже если прощаешься, нужно делать это более тепло. Могу сказать, что пресс-служба клуба к этим формулировкам не имела никакого отношения…

Вторая часть людей говорит, что решение руководства полностью логичное. Что, мол, лично к Алексею Леонидовичу никаких вопросов нет — только по игре и результату. Многие давно писали скептические комментарии по поводу игры команды. Они считают, что ей нужна встряска.


Как бы то ни было, похоже, прежние «Крумкачы» еще раз канули в Лету. Клуб, рожденный в народе, собирается в очередной раз становиться на новые рельсы. Какими они будут? Перед клубом по-прежнему стоит задача выхода в высшую лигу. До заветной цели осталось десять мест, одиннадцать очков и, вероятно, еще много скандалов и противоречий», – сказал Важник.



09:33 31/05/2019
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