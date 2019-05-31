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Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы мира

"Реал Мадрид" после двухлетнего перерыва вновь стал самым дорогим футбольным клубом в мире, следует из рейтинга Forbes.

Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы мира
Стоимость испанского футбольного клуба журнал оценил в $4,24 млрд. Авторы рейтинга связывают это с победой в прошлогодней Лиге Чемпионов, а также продажей права на использование своего бренда на четыре года компании Providence Equity за $224 млн.

Второе место в рейтинге самых дорогих футбольных клубов мира заняла "Барселона" - $4 млрд. Каталонская команда в прошлом году получила нового титульного спонсора, которым стала японская интернет-компания Rakuten. За размещение своего логотипа на футболках клуба она заплатила $246 млн. Кроме того, "Барселона" подписала еще одно соглашение на 10 лет с Nike, согласно которому каталонцы будут ежегодно получать от производителя спортивных товаров как минимум $174 млн.

За испанскими клубами следуют "Манчестер Юнайтед" ($3,8 млрд), "Бавария" ($3 млрд) и "Манчестер Сити" ($2,69 млрд).


В топ-10 рейтинга также вошли "Челси" ($2,6 млрд), лондонский "Арсенал"($2,26 млрд), "Ливерпуль" ($2,18 млрд), "Тоттенхэм" ($1,62 млрд) и "Ювентус" ($1,5 млрд).

Во вторую десятку в следующем порядке вошли: "ПСЖ", "Атлетико Мадрид", "Боруссия", "Шальке", "Интер", "Рома", "Вест Хэм", "Милан", "Эвертон", "Ньюкасл".

07:42 31/05/2019
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