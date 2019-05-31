



- Дмитрий Турсунов отсутствовал на твоих матчах в Риме. Почему?





- Ну, во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза.





- То есть взаимопонимание осталось прежним?





- Да-да.



