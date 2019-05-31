Арина Соболенко — о Дмитрии Турсунове: наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в беседе с корреспондентом pressball.by Артемом Фандо рассказала о причинах недельного отсутствия тренера Дмитрия Турсунова.
- Дмитрий Турсунов отсутствовал на твоих матчах в Риме. Почему?
- Ну, во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза.
- То есть взаимопонимание осталось прежним?
- Да-да.
07:35 31/05/2019