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Арина Соболенко — о Дмитрии Турсунове: наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в беседе с корреспондентом pressball.by Артемом Фандо рассказала о причинах недельного отсутствия тренера Дмитрия Турсунова.


- Дмитрий Турсунов отсутствовал на твоих матчах в Риме. Почему?

- Ну, во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза.

- То есть взаимопонимание осталось прежним?

- Да-да.


07:35 31/05/2019
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