УЕФА представил команду сезона Лиги Европы
Наибольшее представительство в dream team получили футболисты "Челси", на втором месте - игроки "Айнтрахта".
Оливье Жиру
Восемь футболистов лондонского "Челси" попали в символическую сборную Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, сообщила пресс-служба УЕФА.
Накануне в Баку состоялся финал Лиги Европы: "Челси" разгромил лондонский "Арсенал" со счетом 4:1. "Синие" второй раз в истории завоевали трофей.
В символическую команду турнира по итогам сезона от "Челси" вошли: Кепа Аррисабалага (вратарь), Давид Луис, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Оливье Жиру, Педро Родригес и Эден Азар. Последние три футболиста отличились забитыми голами, а Азар даже оформил дубль.
Помимо игроков "Челси", в символическую команду попали Сеад Колашинац, Лоран Косельни, Пьер-Эмерик Обамеянг (все - "Арсенал"), Кевин Трапп (вратарь), Данни да Коста, Филип Костич, Макото Хасэбэ, Лука Йович (все - "Айнтрахт"), Алекс Гримальдо, Жуан Фелиш (оба - "Бенфика").
Игроки БАТЭ, как видно, в сборную не попали, несмотря на то, что хавбек борисовчан Игорь Стасевич по итогам турнира стал лучшим ассистентом – на его счету семь голевых передач. Белорус делит первое место с футболистом "Челси" Виллианом.
07:50 31/05/2019