УЕФА представил команду сезона Лиги Европы

Оливье Жиру





Восемь футболистов лондонского "Челси" попали в символическую сборную Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, сообщила пресс-служба УЕФА.





Накануне в Баку состоялся финал Лиги Европы: "Челси" разгромил лондонский "Арсенал" со счетом 4:1. "Синие" второй раз в истории завоевали трофей.





В символическую команду турнира по итогам сезона от "Челси" вошли: Кепа Аррисабалага (вратарь), Давид Луис, Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н'Голо Канте, Оливье Жиру, Педро Родригес и Эден Азар. Последние три футболиста отличились забитыми голами, а Азар даже оформил дубль.





Помимо игроков "Челси", в символическую команду попали Сеад Колашинац, Лоран Косельни, Пьер-Эмерик Обамеянг (все - "Арсенал"), Кевин Трапп (вратарь), Данни да Коста, Филип Костич, Макото Хасэбэ, Лука Йович (все - "Айнтрахт"), Алекс Гримальдо, Жуан Фелиш (оба - "Бенфика").





Игроки БАТЭ, как видно, в сборную не попали, несмотря на то, что хавбек борисовчан Игорь Стасевич по итогам турнира стал лучшим ассистентом – на его счету семь голевых передач. Белорус делит первое место с футболистом "Челси" Виллианом.



