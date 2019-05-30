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В Беларуси совершенствуется система стимулирования спортсменов

В Беларуси совершенствуется система стимулирования спортсменов для достижения ими высоких результатов в олимпийских дисциплинах. Соответствующий указ №201 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 30 мая, сообщили БелТА в пресс-службе главы государства.

В документе пересмотрены размеры именных стипендий, призов и вознаграждений, выплачиваемых спортсменам за достижение высоких результатов на международных соревнованиях. В перечень состязаний, за успешное участие в которых выплачиваются именные стипендии и выдаются призы, включены Европейские игры.

Кроме того, предусматривается продление выплаты именной стипендии на срок до одного года атлетам, получившим травму и по этой причине не имеющим возможности подтвердить высокий результат, что позволит создать необходимые условия для восстановления спортсменов.

В дополнение к призам за высокие спортивные результаты, установленные для атлетов с нарушением зрения, указом определены размеры призов и для ведущих их по дистанции спортсменов-лидеров.


19:50 30/05/2019
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