У Скардино есть парень: он младше и снялся голым со сборной

Однажды она рассказывала о желании иметь большую семью минимум с четырьмя детьми после окончания карьеры, но конкретных кандидатов не рисовалось. Сразу после олимпийского «золота» мы назвали сердце Надежды свободным.

Как оказалось, тогда же это перестало быть правдой. На следующий день после медали Скардино встретила в Пхенчхане швейцарского биатлониста Мартина Ягера – с тех пор они вместе. В программе «Женщины и спорт» Надежда рассказала об этом и призналась: «Счастлива, что могу находиться рядом, что мы планируем семью. С ним я чувствую себя комфортно. Это мой человек».





Источник: канал АТН новости Беларуси и мира на YouTube





31-летний Мартин Ягер (Скардино недавно исполнилось 34) начинал карьеру в лыжных гонках и взял серебро ЧМ в категории U23 в 2010, но позже перешел в биатлон. Там его результаты далеки от показателей Скардино: на Олимпиаде, познакомившей пару, Ягер так и не выступил, лучший результат в карьере на Кубке мира – 14 место в спринте уже в этом году, пишет by.tribuna.com

Но недавно фото Мартина, как и всей его сборной, обошли многие топовые СМИ – швейцарский состав на сборах решил сняться голышом. Ягер – третий справа, и он явно в хорошей форме.

















Фото: instagram/benjamin.weger



