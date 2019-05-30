Белоруска приняла ислам и играет в футбол в хиджабе
История о том, как вратарь Елизавета Мухтар оказалась в исламе.
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В первом четвертьфинальном матче женского Кубка Беларуси вратарь «Славянки» Елизавета Мухтар удивила всех, появившись на поле в хиджабе – традиционном мусульманском головном платке. В еще одном поединке в Минске – уже седьмого тура чемпионата против «Ислочи-РГУОР» – девушка также играла с покрытой головой.
Как оказалось, девушка приняла ислам и именно поэтому начала играть в хиджабе.
До недавнего времени головной платок в женском футболе вызывал множество споров. К примеру, в 2010 году ФИФА заявила, что девушки из сборной Ирана, традиционно играющие с покрытыми головами, должны снять хиджаб на время матчей первой юношеской Олимпиады в Сингапуре. Олимпийский комитет Ирана поднял мировую общественность – и футболистки отстояли право играть в платках.
При этом иностранным футболисткам в иранском государстве также приходится облачаться в хиджаб. Например, в 2016-м это сделала сборная России по мини-футболу.
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Но бывают и исключения. В марте два товарищеских матча в Иране проводила белорусская националка. Нашим девушкам платки надевать не пришлось.
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Сборная Беларуси с минимальным счетом победила сборную Ирана. Единственный гол в игре забила Анастасия Щербаченя Иран:Беларусь 0 : 1 Стартовый состав :Воскобович,Шахрай(к),Юшко,Слесарчик, Уразаева,Харланова,Линник,Щербаченя,Гудченко,Ольховик,Шлапакова #belarus#nationalteam#womenbelarus#womennationalteam#iranbelarus#footballA post shared by football team
Источник: tribuna.com
17:09 30/05/2019