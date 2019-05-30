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"Битва титанов": Азаренко проиграла первой ракетке мира на "Ролан Гаррос"

Третья ракетка Беларуси Виктория Азаренко была близка к своей первой с 2016 года победе над первой ракеткой мира и все же уступила японке Наоми Осаке — 6:4, 5:7, 3:6.


Встреча проходила в рамках второго раунда «Ролан Гаррос» (призовой фонд — 23,02 млн долларов).

Встречу бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко (43 WTA) и действующей первой в мире теннисистки Наоми Осаки в твиттере Женской теннисной ассоциации окрестили «Битвой титанов». 

WTA напомнила, что оба игрока являются двукратными победителями турниров «Большого шлема»: Вика выиграла Australian Open в 2012 и 2013 годах, а Наоми становилась лучшей на US-2018 и Australian Open-2019.

Отметим, что на четырех последних турнирах с учетом «Ролан Гаррос» Азаренко играла во втором раунде с игроками из топ-10. На счету Вики три победы над игроками из первой десятки мирового рейнтига с начала года, две из них добыты на грунте.


Накануне встречи с Осакой Азаренко оказалась лучше победительницы «Ролан Гаррос — 2017» Елены Остапенко из Латвии

Источник: tut.by
16:11 30/05/2019
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