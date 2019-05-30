К месту проведения финала Лиги Европы было много вопросов еще до начала трансляции – болельщики возмущались из-за ситуации с Мхитаряном, а также стоимости (и сложности – прямых рейсов нет) перелета из Лондона в Баку.





Как только начался показ, претензий в интернете стало еще больше. Людям не нравилось все: от ракурса камеры до качества футбола (в первом тайме).





Трибуна собрала основные претензии к решающему матчу Лиги Европы.





Свободные места на трибунах





УЕФА выделил «Арсеналу» и «Челси» по 5800 билетов, в общей сложности это меньше 10% от вместимости стадиона. Так решили из-за малой пропускной способности аэропорта в Баку. В итоге лондонские клубы не распродали даже такую партию: «Арсенал» реализовал 3500, «Челси» – 2000, команды вернули в УЕФА больше 6000 билетов. Для английских болельщиков поездка в Баку просто оказалось слишком дорогой и неудобной.





В результате мы получили финал с пустыми местами на трибунах.









«Если вы не поняли, почему на стадионе пустые кресла: 6000 миль туда-обратно для лондонца, вечер среды, 23.00 по местному времени, билеты по 45 фунтов, перелет за 550 фунтов, AirBnB за 200 фунтов, плюс расходы на развлечения и пиво», – четко все сформулировал твиттер The Sportsman





«Не вижу синего [болельщиков «Челси»] или красного [болельщиков «Арсенала»]. Много пустых кресел. Многие фанаты, которые ездят за «Арсеналом» и «Челси», не смогли приехать, потому что поездка слишком дорогая или неудобная. Что касается «футбольной семьи УЕФА» (то есть спонсоров), то не похоже, что им вообще это надо. Печальная ситуация», – твитнул журналист The Times Оливер Кей









Плохая атмосфера: болельщиков мало, они тихие

Сделать погромче не помогло: на стадионе реально была нулевая атмосфера. Английские болельщики не приехали – как результат, не было шума (разве что в моментах с забитыми голами). Не помогла и общая унылость первого тайма: команды играли очень осторожно, усыпляя зрителей.





«Много свободных мест, от этого страдает атмосфера. Как будто Баку не самое удобное место, чтобы туда добраться», – иронизирует твиттер Paddy Power.





«Арена в 4000 км от Лондона, город, который не выдержал потока болельщиков, безумные цены, политическое напряжение, из-за которого один из футболистов остался дома, стадион с трибунами далеко от поля, пустые места и плохая поляна», – собирает впечатления от финала журналист London Evening Standard Бен Хэйворд.





«Опишите атмосферу в финале Лиги Европы одним словом», – попросил твиттер-аккаунт Goal.com.





Юзер @SubZero616 попал в точку: «Предсезонка»





Стадион нефутбольный – высоко и далеко

Андрей Аршавин пожаловался во время трансляции, что путает игроков (например, Джаку с Озилом), потому что слишком высоко сидит. Точно не повод обвинять комментатора в непрофессионализме, стадион в Баку действительно неудобный.





Особенно напрягают огромные беговые дорожки между полем и трибунами.





Представьте, что вы потратили 2 тысячи фунтов на поездку на финал Лиги Европы и у вас такой вид.









Странная телекамера

Необычайно высокий ракурс съемки, возможно, порадовал тактических гиков, но явно напряг остальных – так смотреть топовые европейские матчи мы не привыкли. Камера поставлена очень высоко.





«Я не могу смотреть трансляцию финала Лиги Европы, потому что боюсь высоты», – твитнула автор Bleacher Report Габи Кирхнер.





Соцсети выли от скуки (в первом тайме)

Весь первый тайм соцсети страдали: мало движения, мало атак, мало ударов – скучно. Не в духе был даже Роман Абрамович.





Идеальное краткое содержание строгой игры от статистического сервиса Squawka выглядело так:





• «Челси» не сделал ни одного касания в штрафной «Арсенала» в первые 20 минут. Ждем первого удара»

• «Первый удар в створ в этом финале – на 33-й минуте. Надеемся, следующего нам не придется ждать так же долго».





А в начале второго тайма «Челси» забил – и заснувшим пришлось проснуться. Даже на стадионе.









На входе на стадион отбирали футболки Мхитаряна

Днем перед матчем в Баку полиция останавливала болельщиков в футболках Мхитаряна – это не было похоже на целенаправленную акцию, но соцсети возбудились.





На стадионе стало понятно, что все серьезно. Журналист сайта Sport24 Ярослав Кулемин не смог пронести футболку Мхитаряна на трибуну.





«Перевернули весь портфель и сказали, что в соответствии с требованиями правительства Азербайджана с этим на стадион нельзя. Видео заставили удалить», – рассказал Кулемин.





Так себе политический подтекст для финала еврокубка.