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Белорус стал лучшим ассистентом Лиги Европы

Капитан борисовского БАТЭ Игорь Стасевич отдал 7 результативных передач в завершившемся розыгрыше Лиги Европы.

Фото Дмитрия Брушко, TUT.BY

Такое же количество «ассистов» у Виллиана из «Челси». Но БАТЭ вылетел в 1/16 финала, а «Челси» выиграл трофей. Соответственно, Виллиан участвовал в гораздо большем количестве матчей, чем Стасевич (15 против 8). Так что, по дополнительным показателям лучшим ассистентом Лиги Европы 2018/19 стал белорус, пишет "Солидарность".

09:21 30/05/2019
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