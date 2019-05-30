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Жиру стал лучшим бомбардиром Лиги Европы в сезоне-2018/19

Француз помог своей команде одержать победу в финале.


29 мая «Челси» разгромил лондонский «Арсенал» в финале Лиги Европы – 4:1. В составе «синих» отличился французский форвард Оливье Жиру.

Таким образом, 32-летний игрок в 11-й раз поразил ворота соперника в рамках этого турнира и стал лучшим бомбардиром по итогам минувшего сезона. Он провел 14 матчей.

Вторую и третью позицию поделили Лука Йович из «Айнтрахта» (10 голов) и Виссам Бен Йеддер из «Севильи» (8 голов).


08:02 30/05/2019
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