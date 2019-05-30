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"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы

29 мая, состоялся финальный поединок Лиги Европы на Олимпийском стадионе в Баку, в котором Челси играл против Арсенала.

Первый тайм завершился без голов, а во втором было забито пять мячей, и четыре из них - в ворота Арсенала. 

На 9-й минуте второго тайма счет открыл Оливье Жиру. Через 11 минут второй мяч арсенальнцам забил Педро Родригес Ледесма. Еще через пять минут разрыв увеличил Эден Азар. Через 4 минуты Алекс Ивоби сократил разрыв в счете, но не прошло и трех минут, как Эден Азар забил еще один гол в ворота Арсенала - это гол стал последним в игре. 

Итоговый счет 4:1.
07:01 30/05/2019
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