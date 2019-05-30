"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы

Первый тайм завершился без голов, а во втором было забито пять мячей, и четыре из них - в ворота Арсенала.





На 9-й минуте второго тайма счет открыл Оливье Жиру. Через 11 минут второй мяч арсенальнцам забил Педро Родригес Ледесма. Еще через пять минут разрыв увеличил Эден Азар. Через 4 минуты Алекс Ивоби сократил разрыв в счете, но не прошло и трех минут, как Эден Азар забил еще один гол в ворота Арсенала - это гол стал последним в игре.





Итоговый счет 4:1.