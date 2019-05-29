Эпоха Юрия Чижа в минском «Динамо» официально подошла к концу. На прошлой неделе экономический суд Минска постановил, что бизнесмен незаконно завладел акциями клуба в 1999 году, пишет by.tribuna.com/

Период под управлением Чижа вряд ли можно назвать успешным в истории «Динамо». За без малого 20 лет команда сподобилась лишь на два трофея – по разу выигран чемпионат и Кубок страны. Еще минчане дважды пробивались в группу Лиги Европы. Болельщикам эпоха Чижа прежде всего запомнится частая смена тренеров (33 раза) и футболистов. Бизнесмен за это время вложил в клуб порядка 65 миллионов долларов.





Владимир Курнев, Петр Качуро, Сергей Боровский и Юрий Антонович, для которых «Динамо» не пустой звук, рассказали, как они оценивают эпоху Чижа и почему за столько лет клуб собрал так мало трофеев.





«Устроили из команды какой-то базар-вокзал!»

Владимир Курнев, экс-футболист и тренер минского «Динамо»









– О чем в этой ситуации можно говорить? За 20 лет команда выиграла чемпионат и еще раз Кубок. Представляете, за этот период взяли лишь два трофея! Не знаю, можно ли вообще назвать такое выступление результатом. Ведь это не какая-то обычная команда, а минское «Динамо»! Клуб, который становился чемпионом Советского Союза, трижды выигрывал бронзу, несколько раз играл в финале Кубка. А в чемпионате Беларуси за столько лет практическим ничем не отличился. Естественно, к таким результатам сложно, да и, наверное, невозможно привыкнуть. Поймите, для меня это родной клуб. У меня отец выступал за «Динамо». Правда, с некоторых пор не сложились отношения, поэтому с сожалением вспоминается все это.





Наверное, не мое дело обсуждать, кому принадлежит «Динамо», поэтому я не вникаю в подробности. Думаю, для этого есть другие люди, органы, которые более компетентны. Пусть сами решают: отжимали «Динамо» у Чижа или не отжимали.





Полагаю, некоторые вещи, которые творились в клубе, делались не совсем так, как нужно. О каком результате может идти речь, если при малейшей неудаче постоянно меняли тренеров. Любому специалисту понадобится время, чтобы создать хорошую команду. А когда у тебя есть полгода, невозможно ничего добиться. Более того, эти мысли по поводу увольнения при малейшей осечке, естественно, не дают работать. Понимаю, все хотят мгновенного результата, но посмотрите, в каких клубах он [результат] есть. Исключительно там, где люди работают продолжительный период. В противном случае, очень сложно и трудно, а может быть, нереально. Сами понимаете, каждому тренеру хочется чувствовать доверие со стороны руководства. За 20 лет через «Динамо» прошло такое количество тренеров и футболистов… Устроили из команды какой-то базар-вокзал!

«Не хватает доверия тем людям, который действительно могут сделать что-то хорошее для клуба»

Петр Качуро, экс-футболист и тренер минского «Динамо»









– Естественно, этот клуб мне не безразличен. Провел за «Динамо» много матчей, а в одном из эпизодов, забивая мяч, получил серьезную травму, чуть ли не лишился жизни (столкновение с вратарем «Шахтера», травма головы – Tribuna.com). Поэтому переживаю из-за того, что происходит в команде. Однако комментировать ситуацию мне не очень хочется. Для этого есть руководство, которое принимает решения, и, скорее всего, анализирует все происходящее.





Если коротко сказать, чего не хватает минскому «Динамо», думаю, ответ будет лежать на поверхности. Имею в виду доверие тем людям, которые действительно могут сделать что-то хорошее для клуба. Не было необходимого терпения, поэтому зачастую происходили импульсивные перемены. В клуб приходили не те люди, которые могли что-то создать.





Совсем недавно был в Бресте и посетил мастер-класс Брайана Макклера. В очередной раз услышал те вещи, которые самолично прошел в Англии. Посмотрите, какую стратегию выбрал «Манчестер Юнайтед» и как относится к своим бывшим футболистам. Руководство делает ставку на тех, кто выступал за их команду и может передать необходимый опыт молодым футболистам. Мне было интересно слушать Макклера, потому что он говорил о составляющих успеха любого клуба, и о том, какую роль в этом играет преемственность поколений, дух и так далее. К сожалению, в «Динамо» всего этого не вижу. Что-то похожее долгие годы пытался создать Анатолий Капский в БАТЭ. Вопрос в другом: сумеют ли в клубе продолжить его дело.

«Во всем виноваты те сорок тренеров, которые работали в «Динамо»

Сергей Боровский, экс-футболист и тренер минского «Динамо»





– Честно говоря, ждал вопроса про «Динамо». Хотя на самом деле говорить нечего, потому что во всем виноваты те сорок тренеров, которые работали в «Динамо». У нас же всегда во всем виноваты тренеры, правильно? Зачем искать причины в чем-то еще? Если тебе дают полгода, нужно за это время делать суперклуб. Если не можешь этого сделать, значит, ты не тренер. К сожалению, у нас такой подход к отечественным специалистам. Всегда думают, что иностранцы лучше. Хотя, стоит сказать, что белорусские тренеры, которые работают за рубежом, точно не хуже. И пусть иностранцы не обижаются, но в Беларуси и так достаточно компетентных специалистов. Однако это дело руководителей [кого выбирать], поэтому вопросы к ним.





Чтобы комментировать ситуацию с переходом «Динамо» к Мингорисполкому, нужно предварительно изучить ситуацию. А я досконально знаю свое дело, поэтому могу говорить только о нем. Все остальное не обсуждаю.

«При Гуренко команда выглядела как-то поинтереснее»

Юрий Антонович, экс-футболист минского «Динамо»





– На самом деле в последнее время особо не читаю новостей, поэтому мне нечего сказать относительно перехода «Динамо» под управление Мингорисполкома. С одной стороны, это плохо. Ведь человек столько денег вложил в клуб. С другой, за эти годы команда практически ничего не выигрывала, поэтому претензии болельщиков обоснованы. Почему «Динамо» так выступает? Скорее всего, из-за того, что тренеров слишком часто меняли. Вроде как в клубе сейчас происходят удивительные вещи. Пилипчук говорит, что уже давно не платят зарплату.





Если честно: при Гуренко команда выглядела как-то поинтереснее, показывала более симпатичный футбол, лучше играла. Сейчас в принципе не вижу никакой игры. Плюс ко всему, много хороших людей ушло. Можно перечислить кучу футболистов, но выделю Хващинского. Да, вместо них пригласили российских игроков, но кого… Сколько лет уже Дьякову? Его можно назвать перспективным футболистом? Мне непонятно, почему так происходит. В прошлом году дубль уверенно выиграл чемпионат, причем с большим отрывом. Можно было предположить, что сейчас пять-шесть человек подтянут к основной команде, но этого не случилось. Пилипчук пытается что-то сделать, но пока, наверное, не совсем получается. Хотя за такое время трудно построить команду, плюс проблемы с зарплатами. Видимо, из-за этого разгромно проиграли «Шахтеру», еле-еле дожали на последней минуте «Ислочь».





Фото: dinamo-minsk.by, fclida.by, tut.by, Александр Шичко



