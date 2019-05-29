Алексей Трохимчик: тренер Белоруской федерации триатлона склонял меня к употреблению запрещенных веществ
Белорусский триатлонист Алексей Трохимчик (1993 года рождения) обвинил в склонении к употреблению допинга тренера Белорусской федерации триатлона Артема Буковца.
Этот наставник имеет международную лицензию как в разряде судей, так и в разряде тренеров.
"Друзья, а как вы относитесь к склонению в употреблении допинга?
Два года назад я расстался со своим первым тренером по триатлону Артемом Буковцом (к сожалению человек уже успел подчистить сообщения и заблокировать меня везде ) и продолжил свой путь самостоятельно, а через некоторое время — под руководством испанского тренера .
Обстоятельства расставания я никогда не освещал и не упоминал, так как считаю это неприемлемым. Но время идет и все растравляет по своим местам. После очередных комментариев в фэйсбуке я не могу молчать и призываю вас сделать тоже самое, если вы как то знакомы с этой проблемой!
Тренер Белоруской федерации триатлона склонял меня к употреблению запрещенных веществ. Цитирую:
"Я тебе и предложил, потому как других вариантов для тебя нет и не будет".
Но другие варианты есть, и я надеюсь что среди вас нет людей, которые ведутся на такого рода призывы.
Этим сообщением я призываю вас не быть равнодушным к проблеме допинга среди любителей и профессионалов и, надеюсь, что это сообщение запустит механизм, который в итоге расставит все по местам.
Пожалуйста, поддержите это сообщение, чтобы как можно больше людей узнало об этой проблеме.
Я хочу тренироваться, выступать и побеждать в равных условиях. А те, кто ведет игру нечестно, должны нести за это ответственность. Я понимаю всю степень негатива, который обрушится на мою персону. Я понимаю людей, которые отвернутся от меня и будут говорить обо мне гадости. Но я готов пройти через это и сделать что то для спорта, который является частью моей жизни", — написал Трохимчик в Фейсбуке.
17:48 29/05/2019
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