Этот наставник имеет международную лицензию как в разряде судей, так и в разряде тренеров.





"Друзья, а как вы относитесь к склонению в употреблении допинга?





Два года назад я расстался со своим первым тренером по триатлону Артемом Буковцом (к сожалению человек уже успел подчистить сообщения и заблокировать меня везде ) и продолжил свой путь самостоятельно, а через некоторое время — под руководством испанского тренера .





Обстоятельства расставания я никогда не освещал и не упоминал, так как считаю это неприемлемым. Но время идет и все растравляет по своим местам. После очередных комментариев в фэйсбуке я не могу молчать и призываю вас сделать тоже самое, если вы как то знакомы с этой проблемой!





Тренер Белоруской федерации триатлона склонял меня к употреблению запрещенных веществ. Цитирую:





"Я тебе и предложил, потому как других вариантов для тебя нет и не будет".









Но другие варианты есть, и я надеюсь что среди вас нет людей, которые ведутся на такого рода призывы.





Этим сообщением я призываю вас не быть равнодушным к проблеме допинга среди любителей и профессионалов и, надеюсь, что это сообщение запустит механизм, который в итоге расставит все по местам.





Пожалуйста, поддержите это сообщение, чтобы как можно больше людей узнало об этой проблеме.





Я хочу тренироваться, выступать и побеждать в равных условиях. А те, кто ведет игру нечестно, должны нести за это ответственность. Я понимаю всю степень негатива, который обрушится на мою персону. Я понимаю людей, которые отвернутся от меня и будут говорить обо мне гадости. Но я готов пройти через это и сделать что то для спорта, который является частью моей жизни", — написал Трохимчик в Фейсбуке.



