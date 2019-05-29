Андрей Мезин: Жен воспитал, отдал в хорошие руки - и на омоложение!

- Андрей, около двух лет назад у вас началась новая жизнь: вы покинули минское «Динамо», развелись со второй женой, а затем уехали в родной Челябинск, где стали помощником главного тренера в хоккейном клубе «Трактор». Как на вас повлияли перемены?





- По большому счету не сильно - что касается переезда, жизнь спортсмена подразумевает, что сегодня ты здесь, завтра там. Я играл и в Америке, и в Германии. С 2014-го три года подряд проработал в Беларуси тренером, потом понял, что в моих услугах не особо заинтересованы, и уехал в Челябинск. Полгода, до нынешней весны, проработал в «Тракторе» помощником главного тренера. Доволен, считаю, что свою работу выполнил хорошо.





- Ходят слухи, что вы уже ушли из «Трактора».





- Да, контракт закончился, но предложение мне сделали, сказав, что, если даже меня не будет в главной команде, меня видят в системе - а это и ХК «Челмет», и молодежная команда «Белые медведи». Есть предложение и из Беларуси, тоже помощником тренера, так что пока думаю - оставаться здесь или возвращаться туда.





- В России зарплаты выше?





- Да, выше, но для меня это не главное - в будущем хочу стать хорошим тренером, поэтому надо работать и учиться, это важно.





- Сейчас как раз подыскивают главного тренера в минское «Динамо» - может, вот он, шанс?





- Думаю, что шансов попасть туда у меня нет…





- С осени «Динамо» тренировал Андрей Сидоренко. Многие считают, что он усилил команду, ничего, кстати, не получая за совместительство…





- К слову, я год в национальной сборной тоже бесплатно проработал. Ничего страшного.





- Как это? Есть работа, есть зарплата, контракт…





- Но зарплаты не было. Предлагали контракт, сумму предлагали вписать позже. Я сказал, не надо, что буду просто работать. А вскоре на чемпионате мира после разгромного матча с Россией уволили тогдашнего главного тренера «Динамо» Дэйва Льюиса, и я тоже покинул чемпионат - меня, кстати, не выгоняли.





Логика была простой: раз вы увольняете человека, который меня привел, я ухожу тоже. Это мировая практика: увольняют тренера - тренерский штаб уходит за ним. Год назад я это сделал и за тот год не получил ни копейки. Но не жалею - опыт работы с Льюисом дорогого стоит.

#1#

«Из истории с разводом сделал главный вывод - всегда оставаться собой»





- Вы полгода, с прошлой осени, жили и работали в Челябинске. Переехали со своей девушкой, про которую рассказывали нам в интервью еще два года назад?





- Она хотела поехать со мной, но в итоге жили на два дома. Смысла переезжать ей не было - все бросить, чтобы там с нуля искать работу? Тем более я уходил в 8 утра и возвращался в 10 вечера, постоянно в разъездах. В Минск за полгода приезжал лишь однажды, с командой. Но она приезжала ко мне на Новый год, недавно вместе ездили в отпуск в Испанию. У нее хорошая работа в Минске, заодно и проверили отношения временем.





- Вижу, после двух неудачных браков сделали выводы и в новых отношениях осторожничаете?





- Не вижу смысла рассказывать про то, какие мы счастливые, бывшая жена это делала - и что в итоге? (В 2017 году жена хоккеиста вернулась из путешествия по США с хоккейным вратарем Виталием Ковалем, он тоже был женат. Андрей Мезин подал на развод. - Ред.) Сегодня стараюсь во всем искать позитив. Понимаю, что виноваты оба, но в конечном итоге это ее выбор, жаль только, что страдают дети. Сегодня даже не интересно, чем она занимается, ее в моей жизни уже нет.





Из всей истории я сделал главный вывод - всегда оставаться собой. Я почти 8 лет жил в первом, а затем во втором браке - в итоге человеческая сущность вскрылась и в том, и в другом случае, причем оба брака шли по одному сценарию.





- Вы рассказывали, что баловали и доверяли женщинам. Сейчас с новой девушкой - полный контроль?





- Я строг, но все равно нельзя ограничивать жизнь другого. Нужно принимать человека таким, какой он есть. Понятное дело, женщины любят бриллианты, хорошую одежду. Хоть многие лукавят: «Да зачем мне эта сумка «Луи Виттон»?» А когда даришь: «Ой, спасибо!..» Сегодня нам хорошо вместе. Но сейчас я более прямолинейный, что ли: ничего не скрываю, всегда говорю и делаю то, что считаю правильным.







«Гораздо приятнее получить алмаз, чем штамп в паспорте»





- Считается, что в гармоничных отношениях нужно развиваться дальше: жениться, рожать ребенка…





- Вопросы поднимались, но я не готов сегодня брать на себя еще больше обязательств, их и так достаточно. Если не устраивает - значит, наши дороги расходятся. Она сделала выбор в мою пользу, все понимает. Я доверяю своей интуиции: что ни делаю - все в итоге получается правильно. С работой - это точно, проверено. Что до семьи, то после первого брака загадывал - больше не женюсь. И что в итоге? Многие говорят: штамп в паспорте, а что это меняет?





- Как ни крути, а девушкам приятно…





- Мне кажется, гораздо приятнее получить алмаз, чем штамп в паспорте. Что бы вы выбрали?





- Одно другого не отменяет, но для девушки штамп - определенная гарантия, страхов меньше.





- Если так думать - то и начинать не надо. Зачем в страхе-то жить? Выбор за каждым. А чтобы страхов было меньше - нужно всегда разговаривать.





- С детьми сегодня часто общаетесь?





- Старшие дочки от первого брака в Челябинске, с младшими, пока жил там, общались по телефону.





- С бывшей второй женой наладили отношения ради детей?





- Войны нет - и то хорошо. Говорим только о детях, больше разговаривать нам не о чем, у каждого своя личная жизнь.





- Андрей, к 45 годам главные мечты сбылись?





- Особо над этим не думал, но в принципе достиг многого: четверо детей, красивые женщины рядом, дом построил, дерево посадил. Считаю, что своей спортивной деятельностью - понимаю, что сделал это с командой, - доставил людям немало радости. Ощущение, когда целая страна в эйфории, дорогого стоит… Важно расти профессионально, чтобы стать хорошим тренером.





Но сейчас главное - отдохнуть, сезон был непростой. Отдыхаю, занимаюсь бытовухой: дом в порядок привести, я его не продал после развода. И дети приезжают с удовольствием, у дочери подружки рядом.





Жив, здоров, работа есть. Надо ценить то, что имеем, и не забивать голову лишним. Расслабляет гольф, в Минске играю почти каждый день. Погулял на свежем воздухе, тележку потаскал, пару килограммов скинул. Под настроение люблю кулинарить: могу супчик приготовить, мясо пожарить.





- Кажется, ситуация с последним разводом способствовала тому, что вы стали еще более закрытым…





- Я и был таким, в 18 лет уехал из дома в Новополоцк. Потом - Америка, чужой мир, хорошо, было несколько русских. Потом пару лет вообще был единственным русскоговорящим в команде. Жил в семье, язык знал еще плохо, подстраивался под их уклад.





К этому привыкаешь, если есть цель - добиться чего-то. Частые смены команд, коллективов, я привык быть один, по большому счету в этом смысле в жизни ничего не поменялось.





Не люблю тусовки, шумные компании, не хочу рассказывать, какой я крутой, как у меня все здорово. Меня нет в соцсетях. Мне хорошо, моей девушке - тоже, зачем на весь свет хвалиться?





- А какой период в жизни был самым сложным?





- Оба развода. Это два самых сильных разочарования. Предательства - это всегда тяжелые времена для психики. Удар по печени, можно сказать (улыбается). С другой стороны, скучно было бы прожить жизнь без проблем. Когда я жил в Германии, видел, что там все четко: работа, зарплата, пенсия - все по закону. Знаешь, что будет завтра и послезавтра, все одно и то же. Здесь же постоянно что-то кипит, все ждешь: откуда и что прилетит завтра? (Смеется.)









- С чувством юмора, смотрю, у вас все отлично!





- Соглашусь (улыбается). А ситуацию с бывшими женами и последующими разводами для себя расцениваю так: воспитал, отдал в хорошие руки - и на омоложение! Так что живу в свое удовольствие.