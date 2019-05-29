Мнение: хоккейное "Динамо" могут возглавить Калюжный и Грабовский
Журналист Сергей Канашиц считает, что на пост главного тренера минского «Динамо» может претендовать Алексей Калюжный.
«Минское «Динамо» пока только теряет. Помимо Буйницкого, на повышение пошли защитники Кристиан Хенкель («Ак Барс») и Евгений Лисовец («Салават Юлаев»). На данный момент действующие контракты с «Динамо» имеют лишь 6 человек, из которых два вратаря, и оба они вряд ли будут претендовать на роль основного.
Нет и главного тренера, а следовательно, не сформирован и штаб. Переговоры с Петерисом Скудрой провалились по объективным причинам, не удалось, судя по всему, найти компромисс и с Александром Андриевским. А время между тем тает. Летит.
Лучше своя свечка, чем чужая печка. Так ли целесообразно предлагать пост главного тренера «Динамо» тому, кто уже команду тренировал в недавнем прошлом и не сумел при этом добиться больших успехов? Зачем нам снова те же грабли? А Скудре белорусский хоккей вообще до лампочки — этот смотрел бы только на гонорар и легионеров.
Почему бы не дать шанс, скажем, Алексею Калюжному? Один из лучших хоккеистов страны XXI века, он имеет огромный авторитет в нашем хоккее, блестящую карьеру и внушительный запас знаний. Алексею Николаевичу 41 год — самый тренерский сок.
Он уже несколько лет, закончив карьеру, варится в белорусском хоккее, но пока достойного места себе и своим навыкам так и не нашел. А ведь у него вполне могло бы получиться! И в клубе, и, быть может, даже в сборной.
А помощником у Калюжного мог бы стать другой мастер — Михаил Грабовский, опыт и знания которого пока у нас вообще никак не востребованы.
Калюжный знает все о европейском и советском стиле хоккея, Грабовский — собаку съел на заокеанском. Вместе они представили бы собой весьма перспективный тренерский дуэт. Риск? Конечно! Но многого ли мы достигли за минувшие годы, доверяясь иностранным специалистам и их методам?» – пишет Канашиц в "СБ. Беларусь сегодня".
Источник: tribuna.com
10:12 29/05/2019