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Виталий Лисакович: в Беларуси футбол основан на физической подготовке, а в Хорватии больше работают над техникой и тактикой

Нападающий "Шахтера" Виталий Лисакович, в последнее время выступавший за "Рудеш" на правах аренды, рассказал о выступлении за рубежом, а также сравнил чемпионаты Беларуси и Хорватии.

- У меня был успешный сезон в белорусском чемпионате. После этого я получил две заявки, одну из Бельгии и одну из Хорватии. Я выбрал "Динамо" Загреб, что неудивительно, учитывая, что моим агентом является Томислав Живко. 

В "Динамо" все было хорошо, главный тренер помогал мне, он так много рассказывал мне о футбольной тактике, так, что к чемпионату я приспособился быстро.

- Однако позже вы вернулись в солигорский "Шахтер", а затем опять оказались в Хорватии, на этот раз в "Рудеш".

- У меня есть долгосрочный контракт с солигорским "Шахтером", поэтому в "Динамо" и "Рудеше" я находился в аренде.

- Можете сравнить хорватскую и белорусскую лигу?

- Думаю, основное отличие состоит в том, что в Беларуси футбол основан на силе и физической подготовке. В Хорватии больше работают над техникой, а также тактикой. 

Мне нравится жизнь в Загребе: прекрасный климат, зима очень теплая, мне нравится страна. Здесь тихо и спокойно. Чувствую себя здесь очень комфортно. Люди дружелюбны и очень уважительно относятся к футболистам.


- Значит ли это, что вы планируете остаться в Хорватии?

- К сожалению, нам не удалось остаться в высшем дивизионе, но я думаю, что мой период в этом клубе очень важен для меня. Благодарю президента клуба, руководство, игроков и тренерский штаб. Они помогали мне, здесь я чувствовал себя как дома. 

Однако пришло время подумать о новом клубе. Это не значит, что я покидаю Хорватию. Хочу продолжить карьеру в этой стране и считаю, что это идеальное место для продолжения моей карьеры, — приводит слова Лисаковича группа "Белорусский футбол" ВКонтакте со ссылкой на 100posto.hr.


Прессбол
09:38 29/05/2019
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