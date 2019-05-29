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Дмитрий Басков: у минского "Динамо" самый маленький бюджет в КХЛ

Гендиректор минского "Динамо" Дмитрий Басков рассказал о финансовом положении клуба.

"Не хотел бы отпугивать болельщиков и зрителей. В будущем сезоне бюджет минского "Динамо" будет самым маленьким в лиге. Я уверен в этом. Бюджет уменьшился в полтора раза. 

Однако мы поднимем тех белорусов, которые ждут шанса. С их желанием и мотивацией мы не будем мальчиками для битья. А еще у нас будет возможность подписать хороших легионеров", — сказал генеральный директор в эфире программы "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5".


07:46 29/05/2019
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