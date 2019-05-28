



Весьма неплохо начали сезон арбитры, однако после нескольких туров стартового отрезка к ним посыпались претензии...

Определенные проблемы есть. Как вы знаете, некоторые судьи уже получали трехматчевые дисквалификации, а сейчас у нас поменялся руководитель департамента судейства и инспектирования. Надеюсь, в дальнейшем все пойдет нормально.





Речь об истории с четырьмя заменами, которые Щербаков провел в кубковом матче "Шахтера" с "Ислочью". Почему она повлекла последствия вплоть до отстранения главы судейского департамента Олега Чикуна?

А потому что это незнание документов. Как можно все перепутать — и применить то, что вступает в силу только с нового кубкового розыгрыша? Главный судья, два боковых, резервный, инспектор — и никто не знает регламент? Значит, руководителем департамента на этом не заострялось внимание. А надо было. Крайне неприятный ляп.



