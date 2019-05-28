Арина Соболенко пробилась в 1/32 финала «Ролан Гаррос»

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Арина переиграла словацкую теннисистку со счетом 7:5, 6:1. По ходу встречи она нейтрализовала 13 брейк-пойнтов, а в завершении — с третьей попытки реализовала матчбол. Следующую встречу белоруска проведет с представительницей США Амандой Анисимовой.





Напомним, что Виктория Азаренко (43) также вышла во второй круг, победив латвийскую теннисистку Елену Остапенко — 6:4, 7:6 (7:4).



