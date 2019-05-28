



Изюминка должна быть у этих медалей, чтобы отличаться от всех остальных. Самый основной акцент был сделан на то, что мы применили ноу-хау, это в мире еще никто не использовал, по крайней мере для спортивных медалей, — это само покрытие на основе искусственных алмазов, наноалмазов. Это совершенно мелкие частички, не такие, как вы привыкли при слове "алмаз" представлять, потому что на одной медали, хотя тут меньше карата по объему материала, на самом деле, это один миллион миллиардов штук. Это огромнейшее количество частичек.





Покрытие здесь — чистое золото, то, что принято называть четыре девятки или 24 карата, — сказал эксперт в программе "Утро. Студия хорошего настроения" на СТВ.



