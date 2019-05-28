Главным тренером БГК стал Рауль Алонсо





Нынешний сезон начал помощником главного тренера БГК Маноло Каденаса, с апреля 2019 года – исполняющий обязанности главного тренера мешковцев.





Рауль Алонсо владеет тремя языками, имеет высшее образование и обладает высшей тренерской лицензией EHF Master Coach-Licence (European level).

Напомним, что до прихода в БГК Алонсо работал помощником главного тренера в немецком «Киле», в составе которого дважды становился победителем Лиги чемпионов (2010, 2012), а также четырехкратным победителем чемпионата Германии (2010, 2012, 2013, 2014), трехкратным обладателем Кубка страны (2011, 2012, 2013) и дважды – Суперкубка (2012, 2014).