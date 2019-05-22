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Звезды биатлона засветились со старшим сыном Лукашенко

Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова опубликовала в Инстаграме снимок с Виктором Лукашенко.

На снимке Динара вместе с другими известными биатлонистками — Дарьей Домрачевой, Надеждой Скардино и Ириной Кривко сфотографировались со старшим сыном главы государства — и.о. первого вице-президента НОК Виктором Лукашенко.

Снимок сделан на открытии фотовыставки «Беларусь олимпийская: яркие страницы». «А кто это? Александр Григорьевич постригся?» — прокомментировал снимок один из пользователей.

Источник: gazetaby.com
15:29 28/05/2019
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