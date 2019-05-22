Звезды биатлона засветились со старшим сыном Лукашенко
Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова опубликовала в Инстаграме снимок с Виктором Лукашенко.
На снимке Динара вместе с другими известными биатлонистками — Дарьей Домрачевой, Надеждой Скардино и Ириной Кривко сфотографировались со старшим сыном главы государства — и.о. первого вице-президента НОК Виктором Лукашенко.
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Открытие фотовыставки «Беларусь олимпийская:яркие страницы». Посмотреть фото олимпийского прошлого советского периода и суверенной Беларуси можно будет до 30 июня на первом этаже торгово-развлекательного центра Dana Mall. #teamBY #nocbelarus #olympicbelarusA post shared by Dinara Alimbekova (@dinara_alimbekova18) on
Снимок сделан на открытии фотовыставки «Беларусь олимпийская: яркие страницы». «А кто это? Александр Григорьевич постригся?» — прокомментировал снимок один из пользователей.
Источник: gazetaby.com
15:29 28/05/2019