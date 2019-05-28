ЧМ-2020 по хоккею. Стало известно, с кем сыграет Беларусь

Сборная Беларуси угодила в один октет с командами Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании.





В параллельной группе в Цюрихе на "Халленштадионе" вместимостью 11200 человек сыграют сборные России, Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.





Матчи в Лозанне примет реконструированная арена, рассчитанная на 9500 зрителей. Реконструкция завершится осенью.





Это будет уже 10-й мировой форум, который примет Швейцария.







