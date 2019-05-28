ЧМ-2020 по хоккею. Стало известно, с кем сыграет Беларусь
ИИХФ утвердила состав групп на следующем хоккейном чемпионате мира в высшем дивизионе, который пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая 2020 года.
Сборная Беларуси угодила в один октет с командами Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании и Великобритании.
В параллельной группе в Цюрихе на "Халленштадионе" вместимостью 11200 человек сыграют сборные России, Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Матчи в Лозанне примет реконструированная арена, рассчитанная на 9500 зрителей. Реконструкция завершится осенью.
Это будет уже 10-й мировой форум, который примет Швейцария.
Источник: pressball.by
14:25 28/05/2019