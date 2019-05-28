



К VIP-гостям, которые получат дорогой сувенирный комплект, относятся главы государств, главы правительств, президенты Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов, Европейского олимпийского комитета, официальные спонсоры.





Более бюджетная категория — министры спорта, главы дипломатических представительств и консульских учреждений, национальные высокопоставленные лица, президенты и генсеки национальных олимпийских комитетов, главы международных и европейских спортивных федераций, президент ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) и члены исполкома этой организации, технические делегаты национальные спонсоры, официальные поставщики, представители компании домашнего вещателя.





Для них лимит расходов на сувениры — 20 базовых, то есть 510 рублей.









Спортивные делегации национальных олимпийских комитетов стран-участниц, белорусские и международные судьи, представители СМИ и персонал допинг-контроля получат комплекты сувениров, которые будут не дороже 5 базовых (127 рублей 50 копеек).





Самые дешевые подарки — представителям организаторов и волонтерам. До 3 базовых. Это не более 76 рублей 30 копеек.