Стоимость сувениров для одного VIP-гостя Евроигр превысит среднюю зарплату
Лимит расходов на пакет сувениров для одного VIP-гостя II Европейских игр — до 60 базовых величин, то есть на данный момент до 1530 рублей. Это существенно выше средней зарплаты по стране, которая равна примерно 1074 рубля.
К VIP-гостям, которые получат дорогой сувенирный комплект, относятся главы государств, главы правительств, президенты Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов, Европейского олимпийского комитета, официальные спонсоры.
Более бюджетная категория — министры спорта, главы дипломатических представительств и консульских учреждений, национальные высокопоставленные лица, президенты и генсеки национальных олимпийских комитетов, главы международных и европейских спортивных федераций, президент ВАДА (Всемирного антидопингового агентства) и члены исполкома этой организации, технические делегаты национальные спонсоры, официальные поставщики, представители компании домашнего вещателя.
Для них лимит расходов на сувениры — 20 базовых, то есть 510 рублей.
Спортивные делегации национальных олимпийских комитетов стран-участниц, белорусские и международные судьи, представители СМИ и персонал допинг-контроля получат комплекты сувениров, которые будут не дороже 5 базовых (127 рублей 50 копеек).
Самые дешевые подарки — представителям организаторов и волонтерам. До 3 базовых. Это не более 76 рублей 30 копеек.
Источник: officelife.media
12:36 28/05/2019