Как стало известно Tribuna.com , белорусский специалист Сергей Гуренко может возглавить минское «Динамо».





Напомним, он возглавил «Динамо» в мае 2017 года. В январе 2019 специалист покинул команду, а Роман Пилипчук принял клуб.





Под руководством Гуренко «Динамо» в прошлом сезоне заняло третье место.









Добавим, что Сергей Гуренко посетил недавний матч минчан с «Ислочью» (1:0) в компании Сергея Омельянчука, который входил в штаб специалиста в «Динамо».





Отметим, что сам Гуренко отказался комментировать информацию о своем возможном возвращении в столичную команду.