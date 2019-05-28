Главным тренером минского "Динамо" может стать Сергей Гуренко
Сергей Гуренко может возглавить минское «Динамо»
Как стало известно Tribuna.com, белорусский специалист Сергей Гуренко может возглавить минское «Динамо».
Напомним, он возглавил «Динамо» в мае 2017 года. В январе 2019 специалист покинул команду, а Роман Пилипчук принял клуб.
Под руководством Гуренко «Динамо» в прошлом сезоне заняло третье место.
Добавим, что Сергей Гуренко посетил недавний матч минчан с «Ислочью» (1:0) в компании Сергея Омельянчука, который входил в штаб специалиста в «Динамо».
Отметим, что сам Гуренко отказался комментировать информацию о своем возможном возвращении в столичную команду.
10:25 28/05/2019
Сергей Кисляк: "Непонятно, что с минским "Динамо" дальше", — сказали мне. Все происходило после поражения в Питере