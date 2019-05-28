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Чиж не будет подавать апелляцию на решение суда по минскому "Динамо"

«Трайпл» и «Раковский бровар» не намерены подавать апелляцию на решение суда, что они незаконно завладели акциями минского «Динамо».

Об этом в материале «Прессбола» сообщил журналист Александр Добриян.

Напомним, 22 мая в экономическом суде Минска проходили слушания по иску главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо».

Суд удовлетворил иск об отмене решения ЗАО «Динамо» Минск о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо».

Источник: tribuna.com
10:00 28/05/2019
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