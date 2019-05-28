Чиж не будет подавать апелляцию на решение суда по минскому "Динамо"
«Трайпл» и «Раковский бровар» не намерены подавать апелляцию на решение суда, что они незаконно завладели акциями минского «Динамо».
Об этом в материале «Прессбола» сообщил журналист Александр Добриян.
Напомним, 22 мая в экономическом суде Минска проходили слушания по иску главного управления спорта и туризма Мингорисполкома к минскому «Динамо».
Суд удовлетворил иск об отмене решения ЗАО «Динамо» Минск о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года, когда «Трайпл», основным владельцем которого является Юрий Чиж, вошел в состав учредителей и получил 40 акций «Динамо».
Источник: tribuna.com
10:00 28/05/2019
Сергей Кисляк: "Непонятно, что с минским "Динамо" дальше", — сказали мне. Все происходило после поражения в Питере