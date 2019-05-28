



В уроженку Новополоцка так верили, что даже называли второй Домрачевой. Однако построить успешную карьеру на Родине не удалось. Два года назад Блашко вместе с личным тренером неожиданно отказалась выступать за сборную Беларуси и переехала в Украину.





Приехав в мае на сборы в «Раубичи» Блашко ответила на вопросы Трибуны





– Правда, что в конце 2017 года ты встречалась с Александром Лукашенко?