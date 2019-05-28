Аккредитованные участники II Европейких игр – персонал дирекции и волонтеры – смогут бесплатно ездить на городском общественном транспорте с 20 мая по 10 июля, сообщают «Минск-Новости»

Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, волонтерам надо будет предъявить контролеру специальный бейдж.





Также предлагается ввести нулевой билет для электричек, чтобы пассажиры могли бесплатно добираться до станции Беларусь, а оттуда – до гребного канала в Заславле.





Для доставки спортсменов, судей и аккредитованных лиц в Деревню спортсменов и на спортивные объекты было закуплено 205 автобусов «МАЗ».