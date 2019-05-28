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Сергей Кисляк: "Непонятно, что с минским "Динамо" дальше", — сказали мне. Все происходило после поражения в Питере

Полузащитник брестского "Динамо" Сергей Кисляк в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу рассказал, почему решился на переезд в новый клуб.

- Правда, что перед трансфером в Брест в минском "Динамо" хотели предложить тебе трехмесячный контракт с испытательным сроком?

Это был не испытательный срок — просто он меня не устроил. До конца чемпионата оставалось три месяца и мне сказали: непонятно, что с "Динамо" дальше, поэтому на больший срок контракт тебе предложить не можем. Все происходило как раз после поражения в Питере. А мне хотелось определенности: подписал — и будь спокоен. А то вдруг получишь травму, и уже никому не нужен будешь. Тогда и поступило хорошее предложение из Бреста. Быстро обо всем договорились.

07:33 28/05/2019
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