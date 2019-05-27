Роналду купил автомобиль, названный в честь легенды Формулы-1
Португалец пополнил автопарк и поделился новостью с болельщиками.
В автопарке нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду пополнение, о чем он сообщил в Instagram.
32-летний португалец опубликовал видео с заездом на McLaren Senna в гараж собственного дома в Турине.
Суперкар был показан на Женевском автосалоне в 2018 году. Спортивный автомобиль назван в честь бразильского гонщика Формулы-1 Айртона Сенны. Машина стоит около миллиона евро, сообщает A Bola, пишет zn.ua
21:17 27/05/2019