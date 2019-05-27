Это может произойти уже в среду, если к этому времени миланский клуб успеет расстаться с Лучано Спаллетти, пишет by.tribuna.com





Конте подпишет с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.





В субботу Конте вместе с руководством клуба посетит финал Лиги чемпионов в Мадриде между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».





На ближайшие недели также запланированы поездка в Китай и встреча с владельцем «Интера» Чжаном Цзиньдунем.



