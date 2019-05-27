"Это все долго, бл***. Как Илья Муромец, на**й". Алексей Бага провел матч со "Слуцком" с микрофоном
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага провел матч 9-го тура высшей лиги со "Слуцком" (3:0) с микрофоном.
Авторы проекта FCBATE TV обратились к рулевому команды с просьбой "прослушивать" его на протяжении всей встречи. И специалист не отказал, пишет "Прессбол".
18:50 27/05/2019
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