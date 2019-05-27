Лапко на "Ролан Гаррос" проиграла сопернице из пятой сотни рейтинга WTA
Четвертая ракетка Беларуси Вера Лапко проиграла в двухсетовом матче 16-летней француженке Диане Парри в первом раунде «Ролан Гаррос» (призовой фонд — 23,02 млн долларов) — 2:6, 4:6. Лапко исполнила 34 виннера, чего оказалось недостаточно для выхода во второй круг соревнований.
В первой партии Вера Лапко (102 WTA) практически в каждом гейме на приеме имела брейк-пойнты, однако отквитать разницу в счете, образовавшуюся после брейка в исполнении Дианы Парри (457 WTA) в четвертом гейме, не удавалось.
В восьмом гейме Вера вела 40:0 и вместо того, чтобы побороться в девятом гейме за возможность заработать еще брейк-пойнты, она допустила сет-пойнт. Далее первая подача у Веры не прошла, а на второй — повторным ударом кроссом она пробила в аут. 6:2 — в пользу Парри.
Второй сет Лапко начала с брейка. В шестом гейме за счет двойной ошибки у соперницы Диана сделала обратный брейк, а в десятом — с первой попытки реализовала матчбол.
Итог поединка, который длился один час и сорок одну минуту, — победа Парри со счетом 6:2, 6:4. 20-летняя Лапко — теннисистка с самым высоким рейтингом, которую когда-либо побеждала Диана. За выход во второй раунд «Ролан Гаррос» она получит 87 тыс. евро, Лапко как проигравшая — 46 тыс. евро.
В борьбе с перспективными юниорами за апрель-май Вера Лапко потерпела два поражения. Помимо матча с Парри, это случилось во встрече с 17-летней полькой Иге Свёнтек на турнире серии Internatioanal в Лугано (6:4, 4:6, 1:6). Отметим, что в юниорском рейтинге Свёнтек располагается на 5-й строке, Парри — 9-я.
Грунтовый сезон Лапко прошла с большими очковыми потерями: минус 68 баллов в Лугано, минус 140 очков за прошлогоднюю победу на турнире ITF в Химках, еще минус 80 очков — за победу на турнире ITF в Сен-Годенсе в 2018-м. С учетом «Ролан Гаррос — 2019» Вера проиграла четыре раза и всего дважды выходила победительницей в матчах. На выходе — откат в рейтинге.
Вера начинала год, будучи 63-й. Сейчас она 102-я. Победа над Парри позволила бы Вере заработать 70 очков и вернуться в топ-100 на следующей неделе.
Источник: tut.by
16:51 27/05/2019
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