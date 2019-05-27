БГК объявил о переходе Вайлупова

Трудовое соглашение вступит в силу с июля 2019 года и рассчитано на три сезона.





Вайлупов родился 30 июля 1995 года в Витебске. Профильная позиция – правый угловой. Рост 186 см., вес 83 кг.





Воспитанник витебской школы гандбола. Выступал за клубы ГК им. Левина (Новополоцк), «Динамо» (Минск), СКА (Минск). За национальную команду Беларуси провел 25 матчей, забросил 69 мячей.





С 2014 года – в составе СКА. В рядах армейцев дважды побеждал в Балтийской лиге (2014, 2015), пять раз выиграл серебряные медали чемпионата Беларуси, дважды сыграл на групповом этапе Кубка ЕГФ. Во втором по значимости турнире Европы провел 28 игр, забросил 98 мячей.





Один из лучших снайперов трех последних чемпионатов Беларуси (2016/17 – 145 мячей, 25 игр; 2017/18 – 178, 32; 2018/19 – 214, 32).





– Подписание контракта с БГК им. Мешкова – это результат моей кропотливой работы на протяжении последних пяти лет. Думаю, это однозначно шаг вперед в моей карьере. Очень рад оказаться в Бресте для того, чтобы развиваться дальше. Впереди много интересных и захватывающих игр. Буду очень стараться оправдать возложенные на меня надежды. Подводя итог, скажу: я сделал шаг к мечте. С нетерпением жду матчей в составе БГК им. Мешкова», – сказал Вайлупов пресс-службе брестчан.