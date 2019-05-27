Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Андрей Толмач: Гендиректором минского "Динамо" стану я

Главный тренер мини-футбольной «Столицы» Андрей Толмач подтвердил информацию, что утвержден генеральным директором минского «Динамо».

– Буквально накануне матча официально стало известно об изменениях в вашей карьере. Команда знала об этом?

– Нет, не знала. Информация просочилась непосредственно перед игрой. Мы старались оградить ребят от этого. У меня договоренность довести чемпионат до конца. И я приложу максимум усилий для достижения цели. Помочь в этом я искренне попросил ребят. Надеюсь, они меня услышали и поняли.

– Официально можете прокомментировать неожиданную новость?

– Скажу так: я утвержден генеральным директором ФК «Динамо-Минск», – сказал Толмач пресс-службе «Столицы».


Напомним, ранее сообщалось о том, что нынешний гендиректор «Динамо» Сергей Перников расстанется с клубом 1 июня. Он работал в команде с февраля 2017 года.


Источник: tribuna.com
10:19 27/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Кубок Беларуси по футболу. «Шахтер» обыграл «Витебск» и в третий раз завоевал почетный трофей
«Прессбол»: Гендиректором «Динамо-Минск» будет экс-футболист и прокурорский работник
Бывший игрок сборной Грузии Александр Рехвиашвили станет спортивным директором солигорского "Шахтера"


Блоги
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – o «тунеядских» детях, обсуждении...


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё