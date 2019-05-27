Андрей Толмач: Гендиректором минского "Динамо" стану я

– Буквально накануне матча официально стало известно об изменениях в вашей карьере. Команда знала об этом?





– Нет, не знала. Информация просочилась непосредственно перед игрой. Мы старались оградить ребят от этого. У меня договоренность довести чемпионат до конца. И я приложу максимум усилий для достижения цели. Помочь в этом я искренне попросил ребят. Надеюсь, они меня услышали и поняли.





– Официально можете прокомментировать неожиданную новость?





– Скажу так: я утвержден генеральным директором ФК «Динамо-Минск», – сказал Толмач пресс-службе «Столицы».









Напомним, ранее сообщалось о том, что нынешний гендиректор «Динамо» Сергей Перников расстанется с клубом 1 июня. Он работал в команде с февраля 2017 года.



