ФК «Витебск» — «Шахтер» — 0:2

Витебск. ЦСК.

ФК «Витебск»: Гущенко, Скитов, Вандерсон, Печенин, Козлов, Матвеенко, Хубутия, Чалов (Рыжков, 80), Фещук (Нурисов, 87), Старгородский (Волков, 86), Золотов.

«Шахтер»: Климович, Матвейчик, Антич, Селява, Громыко (Прийма, 90), Рыбак, Сачивко, Ковалев, Татарков, Бодул (Януш, 70), Эбонг.

Голы: 0:1 — Бодул (45). 0:2 — Антич (80).

Предупреждения: Золотов (18), Селява (53), Матвейчик (83).

Путь команд в финал нельзя назвать суперсложным, хотя драматичные матчи были. Так, еще прошлой осенью «горняки» в серии пенальти выбили брестское «Динамо», а «Витебск», уже этой весной, оставил за бортом столичное «Динамо».





Попав в финал, «Витебск» гарантировал себе право выступления в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Победа в Кубке Беларуси позволила бы команде Сергея Ясинского начать выступление на международной арене со второго квалификационного раунда.





Для «Витебска» — это возвращение в Европу после 20-летней паузы. Последний раз команда играла в Кубке Интертото в седом 1999 году.





Напомним, что «Витебск» только один раз завоевал Кубок Беларуси по футболу — в 1998 году. Клуб тогда еще назывался «Локомотив-96».









Команды к этому финалу подошли с потерями. Из-за перебора карточек у «Шахтера» не играли Юлиус Сзоке и Элис Бакай. «Северяне» мало того, что растеряли многих лидеров прошлого года, так еще у них был переполнен лазарет. О чем сетовал тренер на пресс-конференции перед игрой.





В этом матче не играли сразу два основных центральных защитника — Олег Карамушка и Евгений Клопоцкий. Другие лидеры команды — Михаил Козлов, Артем Скитов и Николай Золотов — только начали восстанавливаться после травм.





В нападении у «Витебска» также беда. Владислав Федосов и Максим Фещук не феерят, имея на двоих всего три гола во всех играх этого сезона.





Помощь фортуны в домашнем финале перед собственными болельщиками «Витебску» явно не помешала бы. Если верить в приметы, то за команду был тот факт, что она не проигрывала дома с ноября прошлого года. Но она не сработала.



