Месси в 6-й раз выиграл «Золотую буцу». Это рекорд





Месси лидирует по числу наград. Нападающий Криштиану Роналду выигрывал «Золотую бутсу» четыре раза.





В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА — в 1,5 очка, остальные — в 1 очко.





Топ-13 претендентов на «Золотую бутсу»-2019:





1. Лионель Месси («Барселона») — 36 голов, 72 очка





2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 33 гола, 66 очков





3. Фабио Куальярелла («Сампдория») — 26 голов, 52 очка





4. Дуван Сапата («Аталанта») — 23 гола, 46 очков





5. Мбайе Дианье («Галатасарай») — 30 голов, 45 очков





6-11. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 22 гола, 44 очка





6-11. Роберт Левандовски («Бавария») — 22 гола, 44 очка





6-11. Николя Пепе («Лилль») — 22 гола, 44 очка





6-11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») — 22 гола, 44 очка





6-11. Садьо Мане («Ливерпуль») — 22 гола, 44 очка





6-11. Кшиштоф Пионтек («Дженоа»/«Милан») — 22 гола, 44 очка





12-13. Криштиану Роналду («Ювентус») — 21 гол, 42 очка





12-13. Душан Тадич («Аякс») — 28 голов, 42 очка.





«Золотая бутса» вручается с 1968 года. Месси — рекордсмен в истории приза, он получал его теперь уже шесть раз. Криштиану Роналду — четыре раза. Еще девять игроков дважды получали награду.