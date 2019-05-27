Месси в 6-й раз выиграл «Золотую буцу». Это рекорд
Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром сезона в Европе. Аргентинец добился этого в шестой раз и получит награду, пишет sports.ru.
Месси лидирует по числу наград. Нападающий Криштиану Роналду выигрывал «Золотую бутсу» четыре раза.
В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-ю лигу в рейтинге УЕФА — в 1,5 очка, остальные — в 1 очко.
Топ-13 претендентов на «Золотую бутсу»-2019:
1. Лионель Месси («Барселона») — 36 голов, 72 очка
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 33 гола, 66 очков
3. Фабио Куальярелла («Сампдория») — 26 голов, 52 очка
4. Дуван Сапата («Аталанта») — 23 гола, 46 очков
5. Мбайе Дианье («Галатасарай») — 30 голов, 45 очков
6-11. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 22 гола, 44 очка
6-11. Роберт Левандовски («Бавария») — 22 гола, 44 очка
6-11. Николя Пепе («Лилль») — 22 гола, 44 очка
6-11. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал») — 22 гола, 44 очка
6-11. Садьо Мане («Ливерпуль») — 22 гола, 44 очка
6-11. Кшиштоф Пионтек («Дженоа»/«Милан») — 22 гола, 44 очка
12-13. Криштиану Роналду («Ювентус») — 21 гол, 42 очка
12-13. Душан Тадич («Аякс») — 28 голов, 42 очка.
«Золотая бутса» вручается с 1968 года. Месси — рекордсмен в истории приза, он получал его теперь уже шесть раз. Криштиану Роналду — четыре раза. Еще девять игроков дважды получали награду.
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