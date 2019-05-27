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Виктор Братченя стал 14-кратным чемпионом Европы по армрестлингу

Европейский «форум» армрестлеров проходил в греческом городе Лутраки, куда съехались более 900 спортсменов из 30 стран. Не затерялись там и белорусы, в активе которых пять медалей. Единственное золото - снова в активе Виктора Братчени, который выступал в категории паралимпийцев до 80 кг. На правой руке он стал сильнейшим борцом Старого Света, на левую выиграл серебряную медаль.


Для Виктора это уже 14 золотая медаль с чемпионатов Европы. Столько же золота - мирового отлива. А всего на чемпионатах Европы, мира и Кубков мира Братченя завоевал 57 медалей, из которых уже 32 золотые!

«Теперь в планах небольшой отдых и серьезная подготовка на чемпионат мира. Конкуренция очень серьезная. Поэтому подойду к подготовке ответственно. Выражаю огромную благодарность всем спонсорам, благодаря которым состоялась моя подготовка на этот чемпионат Европы. Также благодарность Брестскому облисполкому, который командировал на этот чемпионат. И, конечно же моей семье, друзьям и всем людям кто верит и поддерживает меня. Пользуюсь случаем, приглашаю всех к себе на индивидуальные тренировки в фитнес-центр Delta! Будем становиться лучше вместе!» - поделился эмоциями чемпион.

Еще два серебра белорусской дружине принесла в категории до 90 кг среди женщин гомельчанка Татьяна Калюк. Ее землячка Лариса Шаповалова выиграла бронзу в зачете «левшей» в весовой категории до 50 кг.


Вечерний Брест
08:49 27/05/2019
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