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Третье место на чемпионате мира по хоккею заняла сборная России

В матче против сборной Чехии россияне забросили первыми, но чехи отыгрались очень быстро.

Затем уже чешские хоккеисты повели в счете, но в начале второго периода счёт снова стал равным. Третий период и овертайм завершились без заброшенных шайб. В буллитах сильнее оказались российские хоккеисты — 2:1. Итоговый счёт матча — 3:2 в пользу сборной России. В последний раз россияне выигрывали золото ЧМ по хоккею в 2014 году в Минске, передает "Еврорадио".


08:49 27/05/2019
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