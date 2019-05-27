Третье место на чемпионате мира по хоккею заняла сборная России

В матче против сборной Чехии россияне забросили первыми, но чехи отыгрались очень быстро.





Затем уже чешские хоккеисты повели в счете, но в начале второго периода счёт снова стал равным. Третий период и овертайм завершились без заброшенных шайб. В буллитах сильнее оказались российские хоккеисты — 2:1. Итоговый счёт матча — 3:2 в пользу сборной России. В последний раз россияне выигрывали золото ЧМ по хоккею в 2014 году в Минске, передает "Еврорадио"