Шайбы: 1:0 — Теодор (Манта, Маккэн, 10.02), 1:1 — Анттила (Маннинен, Оямяки, 22.35, в большинстве), 1:2 — Анттила (Савинайнен, 42.35), 1:3 — Песонен (Тюрвяйнен, 55.54).

5.28 — Каски (Финляндия) не реализовал штрафной бросок.

Броски: 44−22 (15−0, 8−10, 21−3).

Штраф: 6−8.







Финны — главные герои турнира. Команда с 18 дебютантами чемпионатов мира и лишь двумя игроками НХЛ в плей-офф вытолкнула на обочину упакованные звездами дружины Швеции и России. И теперь «загрызла» звездных миллионеров из Канады.





Уже на 5-й минуте финны остались в меньшинстве после удаления капитана Марко Анттилы. Но едва не исхитрились открыть счет. Тома Шабо срубил убегавшего в контратаку Йере Саллинена, и в ворота канадцев был назначен штрафной бросок. Его исполнял защитник Оливер Каски, но обыграть голкипера Мэтта Мюррея не смог.





И все же настырность канадцев была вознаграждена в конце первого периода. Тони Райала замешкался на выходе из зоны, и этим воспользовался защитник североамериканцев Ши Теодор, эффектно обыгравший соперников и голкипера Кевина Ланкинена — 1:0.





Веселая концовка первого периода еще успела вместить в себя потасовку и попадания в каркас канадских и финских ворот. Но счет не изменился.





А в начале второго периода на скамейку штрафников отправился автор канадского гола Ши Теодор. Правда, задержался он там всего на 20 секунд, потому что капитан сборной Суоми Марко Анттила продолжил свою серию голов в плей-офф, отправив шайбу в «домик» двукратному обладателю Кубка Стэнли Мэтту Мюррею — 1:1.









Этот успех добавил финнам еще больше дерзости, и они стали совершать все более смелые набеги в канадский тыл. Правда, едва не поплатились, не уследив за Пьером-Люком Дюбуа, который с убойной позиции угодил в штангу.





На стыке второго и третьего периодов канадцы получили еще один шанс выйти вперед, но не реализовали удаление Яни Хаканпяя. На исходе штрафного времени два кряду броска финны заблокировали, а после третьего шайба успокоилась под мышкой у голкипера Ланкинена.





А вот капитан финской команды Марко Анттила свой следующий шанс не растранжирил, замкнув пас Савинайнена из-за ворот и поразив ближнюю девятку над плечом присевшего голкипера Мюррея. Это уже четвертый гол 2-метрового финского гиганта в плей-офф.





Как оказалось, именно он стал в итоге золотым. Хотя на тот момент до сирены оставалось еще 17 с половиной минут. Их финны провели самоотверженно и вдохновенно, не раздумывая ложились под неприятельские броски и при этом при первом же случае норовили сбегать в контратаку.





И за 4 минуты до конца третьего периода одна из таких вылазок привела к голу, который, по сути, стал приговором для «кленовых листьев». Харри Песонен выбрался из угла площадки в круг вбрасываний и исполнил бросок с разворота. Канадский вратарь, обзор которому закрывали свой и чужой игроки, толком не видел момента броска и не смог с ним справиться — и вот уже 3:1 в пользу финнов.





Глупо было ждать, что этот гол сломит дух канадцев. Они сняли вратаря и лишь наращивали давление и в одном из эпизодов после броска Райнхарта лишь перекладина спасла финнов.





Тайм-аут, сумасшедший канадский навал, броски по пустым воротам — но жаркая концовка все же обошлась без голов.





Канадцы 21 раз бросали в третьем периоде в створ финских ворот, но так и не смогли больше их взломать. А вот эффективность выстрелов сборной Суоми не может не впечатлять — 2 гола после 3 бросков!