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«Прессбол»: Гендиректором «Динамо-Минск» будет экс-футболист и прокурорский работник

Футбольный клуб сейчас меняет собственника и переходит под эгиду Мингорисполкома.


Генеральным директором футбольного клуба "Динамо-Минск" станет Андрей Толмач. Об этом сообщает «Прессбол»со ссылкой на свои источники.

39-летний Толмач сейчас возглавляет клуб по мини-футболу "Столица" и сборную Беларуси. Его образовательный багаж — БГУФК и Белорусский институт правоведения. В большом футболе он играл за минскую "Атаку", в двух сезонах провел 22 матча и забил два мяча.


В 2004 году перешел на тренерскую работу в качестве помощника Юрия Поклада в мини-футбольный "БГУФК-Моноракурс". Затем работал в Оршанском "Витэне". Помимо спорта 10 лет отдал работе в органах прокуратуры.

Нынешний руководитель минского "Динамо" Сергей Перников покинет клуб с 1 июня. Вместе с ним уходит и спортивный директор Виталий Булыга. Клуб сейчас меняет собственника и переходит под эгиду Мингорисполкома. Экономический суд столицы признал, что компании Юрия Чижа 20 лет назад незаконно завладели акциями ФК "Динамо-Минск".

17:14 26/05/2019
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