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Брестское "Динамо" разгромило "Неман" и стало лидером чемпионата Беларуси

Брестское "Динамо" в 9 туре чемпионата Беларуси по футболу на своем поле разгромило гродненский "Неман" со счетом 6: 1.

У хозяев голами отметились Денис Лаптев, Джоэль Фомейе, Алексей Хобленко, Александр Нойок, Дениш Дуарте и Павел Савицкий. Гости забили только один гол в исполнении Михаила Бабичева, передает "Еврорадио".

Остальные матчи 9 тура прошли с такими результатами: БАТЭ — "Слуцк" — 3:0, "Днепр" — "Гомель" — 1:1, "Витебск" — "Энергетик-БГУ" — 3:0, "Торпедо-БелАЗ" — "Шахтер" — 0:1, "Минск" — "Городея" — 0:3, "Славия" — "Торпедо" (Минск) — 2:0.

Брестское "Динамо" возглавляет турнирную таблицу с 23 очками. На втором месте борисовский БАТЭ (21 очко), на третьем — солигорский "Шахтер" (21). На позициях аутсайдеров оказались "Минск" (5 очков) и столичное "Торпедо" (4 очка).

13:35 26/05/2019
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